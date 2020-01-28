أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، الثلاثاء، عن كمية شحنات النفط الخام المصدر التي تم بيعها بعلاوة سعرية وتحقيق ايراد اضافي خلال شهر كانون الأول الماضي.
وقال مدير عام الشركة علاء الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية بلغ 2 مليون و691 ألفاً و214 برميلاً، بايرادات كلية بلغت 171 مليوناً و558 ألفاً و535 دولاراً".
وأشار الياسري، إلى أن "الشحنات المصدرة كانت من خام كركوك وخام البصرة الخفيف".
ويصدر العراق معظم نفطه الخام عبر ميناء البصرة وبكميات أقل عبر جيهان التركية وبالشاحنات الحوضية الى الاردن، فيما يقوم في بعض الاحيان ببيع شحنات نفط فورية حال توفر ذلك.
وأشار الياسري، إلى أن "الشحنات المصدرة كانت من خام كركوك وخام البصرة الخفيف".
ويصدر العراق معظم نفطه الخام عبر ميناء البصرة وبكميات أقل عبر جيهان التركية وبالشاحنات الحوضية الى الاردن، فيما يقوم في بعض الاحيان ببيع شحنات نفط فورية حال توفر ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط تعلن الإيرادات الإضافية المتحققة عن تصدير شحنات النفط الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.