النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية للشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الأول الماضي، مبينة أن الإيرادات المتحققة منها بلغت أكثر من 6 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 106 ملايين و265 ألفاً و346 برميلاً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و697 مليوناً و622 ألف دولار".



وأضاف جهاد، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 103 ملايين و90 ألفاً و 550 برميلاً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و499 مليوناً و447 ألف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليون و817 ألفاً و59 برميلاً، بايرادات بلغت 180 مليوناً و431 ألفاً و210 دولار".