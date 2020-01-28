تقنية التعرّف على الوجوه في شوارع لندن بشكل رسمي

وستقوم الكاميرات بمسح وجوه الأشخاص المارة، وتنبيه الضباط بالحالات المتشابهة مع المجرمين المطلوبين.

ووفقاً للشرطة فإن هذا سيساعد في التصدي للجريمة قبل وقوعها، إضافة إلى حماية الناس بشكل عام.

وأكّدت الشرطة البريطانية في تغريدة لها للجمهور أن أي صور تم الحصول عليها لا تؤدي إلى تنبيه محتمل يتم حذفها على الفور وأن الأمر متروك للضباط سواء قرروا إيقاف شخص ما بناءً على تنبيه ما أم لا و تعمل هذه التقنية بشكل مستقل.



ولا ترتبط هذه الكاميرات بأي منصات أخرى مثل CCTV أو bodycams من جهة أخرى أعلنت بعض المدن في ولاية كاليفورنيا أن مخاطر تقنية التعرف على الوجه تفوق الفوائد وحظرت استخدامها من قبل إدارات الولاية، بينما الهند استخدمت هذه التقنية للعثور على الأطفال المفقودين وترغب ببناء أكبر نظام تعرف على الوجوه في العالم.