نجم وسط أسود الرافدين يقترب من متصدر روسيا

صفاء هادي انضم لصفوف الشرطة في الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الزوراء.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث لـ الخليج 365، إن "نادي زينيت الروسي، سبق وأن وضع هادي ضمن اهتماماته خلال العام الماضي، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب خلال كأس آسيا 2019".



وأوضح، أن "كشافي النادي الروسي، راقبوا صفاء في مباراة العراق وإيران، حيث قدم النجم العراقي أداءً كبيراً في المباراة التي شارك فيها مهاجم زينيت سردار ازمون".

وتابع، أن "النادي حاول الحصول على خدمات صفاء في الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الأمور لم تسر كما يجب، ليعاود النادي محاولاته في الانتقالات الشتوية الجارية للظفر بخدمات اللاعب".

وأضاف المصدر، أنه "حتى الان الأمور تسير كما هو مخطط له، فالنادي الروسي يمتلك رغبة اللاعب بخوض تجربة الاحتراف في روسيا، إذ من المؤمل أن تتوصل إدارة النادي الروسي لاتفاق مع الشرطة من أجل الاستغناء عن اللاعب".



يذكر أن زينيت يتصدر الدوري الروسي برصيد 45 نقطة بعد مرور 19 جولة.

ويلعب في صفوف زينيت اللعب الإيراني سردار ازمون وكذلك جناح برشلونة، البرازيلي مالكوم.