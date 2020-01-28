مصادمات في محيط قائممقامية الكوت

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مصادمات وقعت في محيط قائممقامية الكوت. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مصادمات وقعت بين متظاهرين والقوات الامنية في محيط قائممقامية قضاء الكوت"، مبينا ان "القوات الامنية تستخدم القنابل المسيلة للدموع". واضاف انه "لم ترد لغاية الان تسجيل خسائر بشرية".



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