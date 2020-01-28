مسلحون يقتلون مدنياً جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء المدائن، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".



وكان مصدر في الشرطة أفاد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بمقتل أستاذ جامعي بهجوم مسلح في منطقة البنوك شمالي العاصمة بغداد.