بالفيديو.. مصرف الاتحاد العراقي يسهم بتطوير الواقع الاقتصادي

المصارف التجارية احد الاركان المهمة في هيكل النظام الاقتصادي في البلاد. وقطاع بارز ومهم في تأثيره على النشاط الاقتصادي..حيث يعمل مصرف الاتحاد العراقي على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة خمسة بالمئة من الفوائد.

ما جعله من المؤسسات المالية المستقطبة لاعداد كبيرة من الزبائن.. خاصة وان المصرف يعمل وفقا لتوجيهات البنك المركزي العراقي. الا ان هذه الخدمات التي يقدمها باتت تحارب من قبل بعض الجهات التي تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية

وفي صدد الحديث على المصارف الاهلية اكد خبراء بالشأن الاقتصادي ان تلك المصارف ومن بينها الاتحاد العراقي بات له ثقله بتطوير الواقع الاقتصادي للبلاد. من خلال تعاقدات الاستثمار وتدوير العملة..ناهيك عن توفير فرص عمل للشباب للدخول بمجال الاقتصاد من خلال القروض.

مصرف الاتحاد العراقي لديه تسعة فروع منتشرة في البلاد للتواصل مع الزبائن الاخرين وصولا الى الشمول المالي..سيما وان المصرف يقوم بين الحين والاخر بدراسة واقع الاسواق المالية لمواكبتها بالشكل الذي يناسب الزبائن.

