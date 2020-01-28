756 انتهاكًا لمليشيا الحوثي باليمن خلال شهر

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 756 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن خلال الفترة من 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 ولمدة شهر.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن تلك الانتهاكات توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي طال المدنيين، بالإضافة إلى زراعة الألغام، وجرائم القنص وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام وتفجير المنازل السكنية والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة وما في حكمها.

وسجل فريق الرصد والتوثيق الميداني 46 حالة قتل خلال الفترة، بينهم سبع نساء و13 طفلًا، كما وثق سقوط 17 قتيلاً بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي، و8 حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر، و5 حالات نتيجة أعمال القنص، إضافة إلى 6 حالات نتيجة القصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان.

وشملت الانتهاكات الحوثية حالة واحدة تعذيب حتى الموت و4 حالات تصفية وإعدامات ميدانية، و3 حالات قتل نتيجة رواجع المقذوفات التي تطلقها المليشيات الإرهابية بشكل عشوائي، وحالتي قتل دهسًا نتيجة الاستهتار بأرواح الأبرياء من الأطفال المدنيين.

ولفت التقرير النظر إلى أن انتهاكات مليشيا الحوثي توزعت على عدد من المحافظات، حيث تصدرت إب القائمة بعدد 13 حالة قتل، تلتها محافظة الضالع بـ7 حالات، ثم محافظتا الجوف والحديدة 6 حالات، وتعز بـ4 حالات، وفي المرتبة السادسة محافظة البيضاء وذمار 3 في كل منهما، ثم أمانة العاصمة حالتي قتل، وحالة أخرى بصنعاء وكذلك صعدة.

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كما رصدت الشبكة إصابة 76 مدنيًا بينهم 16 امرأة، و19 طفلًا، كما تسببت الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بإصابة 27 مدنيًا بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى توثيق 13 حالة إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، و12 حالة إصابة نتيجة القصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان.

وسجلت إصابة 11 حالة نتيجة أعمال القنص، و3 حالات إصابة نتيجة العنف الجسدي والضرب، و7 حالات نتيجة رواجع المقذوفات و3 حالات صدام بالأطقم التابعة للمليشيا نتيجة الاستهتار بأرواح الأبرياء.

وبشأن الاعتقالات كشف التقرير عن 151 حالة اقتادتهم مليشيا الحوثي إلى جهات مجهولة ومواقع عسكرية أو سجون سرية خلال فترة التقرير، بينهم 7 أطفال و7 نساء، إضافة إلى 32 حالة إخفاء قسري.

وأكد التقرير وقوع 12 حالة اعتداء جسدي بحق مدنيين بينهم نساء، إضافة إلى 366 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية والمركبات الخاصة، وتوزعت تلك الانتهاكات على 9 محافظات هي أمانة العاصمة، وعمران، وحجة، وصنعاء، والحديدة، وتعز، وإب، والضالع، وذمار.

ووفقا للشبكة قامت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال الفترة التقرير بفصل 63 موظفًا حكوميًا، إضافة إلى تغيير العشرات من وظائفهم واستبدالهم بأشخاص تابعين للمليشيا لا يحملون أي مؤهلات علمية.

كذلك أسقطت المئات من المتقاعدين من كشوفات الراتب بالتزامن مع فصل 788 معلمًا ومعلمةً من الوظيفة العامة في التربية والتعليم بمحافظة إب.

ورصد التقرير قيام مليشيا الحوثي بمنع المواطنين من التعامل أو تداول الطبعة الجديدة للعملة المحلية، واعتقال كل من يتعامل بها ومحاكمته، وإلزام الصرافين والمدنيين بالتعامل مع ما يسمى الريال الإلكتروني.