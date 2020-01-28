الشرطة الفرنسية تجلي مهاجرين من مخيم شمال باريس

فضت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، مخيما غير قانوني للمهاجرين على مستوى بورت ديبورفيليه في شمال العاصمة باريس.



ومنذ إجلاء مخيم كاليه الضخم شمال البلاد في 2016 توافد المهاجرون صوب باريس التي تكاثرت فيها المخيمات العشوائية.



وقالت الشرطة الفرنسية إنها بدأت الثلاثاء في إجلاء مهاجرين من موقع مخيم غير قانوني بالعاصمة، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطا متواصلة لإظهار أنها تتخذ موقفا صارما من الهجرة غير الشرعية.

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ويشار إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى لتبني إجراءات قانونية جديدة لتحديد حصصها من المهاجرين حسب احتياجات الدولة.

وكشف رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، العام الماضي عن 20 إجراء جديدا ضمن خطة حكومته حول الهجرة.

وبعد نحو شهر من النقاش حول ملف الهجرة المثير للجدل في البرلمان الفرنسي، أكد فيليب سعي حكومته تحديد حصصها من المهاجرين، واستقبال عمال أجانب بحسب احتياج كل قطاع في فرنسا.

وتعهدت الحكومة بإزالة بعض مخيمات المهاجرين، وفرضت نسبا محددة لأعداد العمالة المهاجرة ومنعت طالبي اللجوء الذين وصلوا في الآونة الأخيرة من الحصول على رعاية صحية غير طارئة، وذلك لتخفيف مخاوف الناخبين تجاه قضية الهجرة.