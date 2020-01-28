- 1/2
- 2/2
رويترزالثلاثاء 2020/1/28 12:50 م بتوقيت أبوظبي
مهاجرون في فرنسا- أرشيفية
فضت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، مخيما غير قانوني للمهاجرين على مستوى بورت ديبورفيليه في شمال العاصمة باريس.
ومنذ إجلاء مخيم كاليه الضخم شمال البلاد في 2016 توافد المهاجرون صوب باريس التي تكاثرت فيها المخيمات العشوائية.
وقالت الشرطة الفرنسية إنها بدأت الثلاثاء في إجلاء مهاجرين من موقع مخيم غير قانوني بالعاصمة، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطا متواصلة لإظهار أنها تتخذ موقفا صارما من الهجرة غير الشرعية.
ويشار إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى لتبني إجراءات قانونية جديدة لتحديد حصصها من المهاجرين حسب احتياجات الدولة.
وكشف رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، العام الماضي عن 20 إجراء جديدا ضمن خطة حكومته حول الهجرة.
وبعد نحو شهر من النقاش حول ملف الهجرة المثير للجدل في البرلمان الفرنسي، أكد فيليب سعي حكومته تحديد حصصها من المهاجرين، واستقبال عمال أجانب بحسب احتياج كل قطاع في فرنسا.
وتعهدت الحكومة بإزالة بعض مخيمات المهاجرين، وفرضت نسبا محددة لأعداد العمالة المهاجرة ومنعت طالبي اللجوء الذين وصلوا في الآونة الأخيرة من الحصول على رعاية صحية غير طارئة، وذلك لتخفيف مخاوف الناخبين تجاه قضية الهجرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تجلي مهاجرين من مخيم شمال باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.