نتانياهو يعلن سحب طلب حصانته من تهم الفساد من الكنيست

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رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صباح الثلاثاء أنه سحب طلب الحصانة من الكنيست قبل ساعة من بدء جلسة للبرلمان الإسرائيلي لبحث هذا الطلب. وقال نتانياهو المتهم بثلاث قضايا فساد في بيان "أبلغت رئيس البرلمان أنني أسحب طلبي للحصانة". وأضاف "في وقت لاحق سأقضي على الادعاءات السخيفة (...) التي أُعدّت ضدي".

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