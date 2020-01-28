أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا ملفي ليبيا وإدلب

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مستجدات الأوضاع في ليبيا ومحافظة إدلب السورية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن ذلك جرى خلال اتصال هاتفي جرى بينهما فجر اليوم الثلاثاء.

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وأوضح البيان أن أردوغان وترامب بحثا آخر التطورات الحاصلة في ليبيا وإدلب، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت الوكالة أن ترامب أشار إلى أهمية حل الخلافات القائمة بين تركيا واليونان في البحر المتوسط.