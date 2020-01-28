«كورونا» يصيب يابانيًا لم يكن في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

Advertisements وكالات

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إصابة شخص لم يكن في الصين، بـ كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين، وتسبب في مقتل 80 شخصًا بالصين.



وأعلنت الصين إصابتها بالمرض، بلغ 4515، منها 1771 إصابة اكتشفت فقط يوم الإثنين، بالإضافة إلى 8 إصابات في هونج كونج و5 في ماكاو، أما الوفيات، وعددها 106 على الأقل، فجميعها في مقاطعة هوبي.

وعلى المستوى العالمي، اتخذت الدول تباعًا إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إليها، فيما يتعلق بالرحلات القادمة من الصين، بينما دخل العالم فيما يشبه حالة الطوارئ الصحية لمنع تحول المرض إلى وباء.