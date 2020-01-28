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استنفار أمني في طهران بعد العثور على متفجرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

استنفار أمني في طهران بعد العثور على متفجرات

وكالات

أفادت وكالة أنباء فارس نيوز الإيرانية، الثلاثاء، بأن قوات الأمن بمنطقة تجريش الواقعة شمال العاصمة طهران، قامت بانتشار واسع لعناصرها بعد أنباء عن وجود عملية تستهدف الأمن في المنطقة، التي تعد من المناطق الراقية والمهمة بالعاصمة.

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ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة، قولها إن ”هذا الانتشار الأمني وإغلاق منطقة تجريش، جاء بعد أنباء عن وجود عملية تستهدف الأمن في هذه المنطقة، وإن قوات الأمن عثرت على مواد قابلة للانفجار وعبوة مشبوهة داخل القمامة“.

وحسب الوكالة، فإن ”قوات الأمن طوقت المكان وأغلقت مداخل المنطقة وشرعت بالتحقيق في وجود تهديدات أمنية“، مضيفة أن ”المزيد من التفاصيل ستذكر لاحقا“.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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