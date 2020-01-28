بوجدانوف: موقف روسيا لم يتغير بشأن «صفقة القرن»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

وكالات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، أن الموقف الروسي بشأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لم يتغير، وأن روسيا تؤيد حل الدولتين.

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وقال بوجدانوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، معلقا على مبادرة الرئيس الأمريكي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن" - "علينا أن ننتظر إعلان تفاصيل الصفقة ونحن مع حل الدولتين، كما أن الموقف الروسي بشأن هذه القضية لم يتغير".

وأضاف بوجدانوف "نحن دائما ندعو للحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين فهم أصحاب القرار".

وردا على سؤال حول صحة الأخبار بأن واشنطن لم تتشاور مع موسكو، قال بوجدانوف "هذا صحيح، واشنطن لم تتشاور مع موسكو بشأن صفقة القرن وهم لم يتشاوروا حتى مع القيادة الفلسطينية".