- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوجدانوف: موقف روسيا لم يتغير بشأن «صفقة القرن» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
وكالات
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، أن الموقف الروسي بشأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لم يتغير، وأن روسيا تؤيد حل الدولتين.
وقال بوجدانوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، معلقا على مبادرة الرئيس الأمريكي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن" - "علينا أن ننتظر إعلان تفاصيل الصفقة ونحن مع حل الدولتين، كما أن الموقف الروسي بشأن هذه القضية لم يتغير".
وأضاف بوجدانوف "نحن دائما ندعو للحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين فهم أصحاب القرار".
وردا على سؤال حول صحة الأخبار بأن واشنطن لم تتشاور مع موسكو، قال بوجدانوف "هذا صحيح، واشنطن لم تتشاور مع موسكو بشأن صفقة القرن وهم لم يتشاوروا حتى مع القيادة الفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوجدانوف: موقف روسيا لم يتغير بشأن «صفقة القرن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.