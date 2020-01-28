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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيقة وفاة شاب مصري بـ«كورونا» في الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
قال السفير أسامة المجدوب، سفير مصر لدى الصين، إنه أجرى عدة اتصالات بالمسؤولين في العاصمة بكين، للتأكد بشأن وفاة مصري جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد.
وأضاف المجدوب لـ«الدستور»، صباح الثلاثاء، أن الاتصالات أكدت عدم صحة وفاة أي شخص من البعثة المصرية في مدينة ووهان، حيث ظهر الفيروس.
جاءت التصريحات بعد أن انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لشاب من الأقصر يدعى محمد إبراهيم، وأنه توفي بعد إصابته بكورونا في مدينة ووهان، حيث يدرس الطب البشري.
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