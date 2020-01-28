اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية وسط دعوات للتظاهر ضد «صفقة القرن»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

تعقد القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئًا وسط دعوات لتظاهرات غاضبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع إعلان صفقة القرن الأمريكية للسلام مع إسرائيل. ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيادة الفلسطينية إلى اجتماع طارئ مساء اليوم في مدينة رام الله، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وسيتزامن الاجتماع مع موعد إعلان خطة السلام الأمريكية التي يرفضها الفلسطينيون ويعتبرون أنها تستهدف تصفية قضيتهم وتنحاز لإسرائيل. ومن المقرر أن يضم الاجتماع أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وأمناء فصائل المنظمة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن خطته للسلام ستنشر اليوم، معربا عن اعتقاده بأن الفلسطينيين سيدعمون في نهاية المطاف الخطة وأن عددا من الدول العربية تعتبرها بداية جيدة. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم على التمسك بحل الدولتين على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وقال عريقات، على تويتر عقب لقائه في الضفة الغربية نيكولاي ميلادونوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن الموقف الفلسطيني يتمسك بإنهاء الاحتلال وبحل يقوم على دولتين على حدود1967. وأضاف أن الموقف الفلسطيني يتمسك برفض الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وأن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة وعلى رأسها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية تعتبر الأساس للسلام الدائم والشامل. ودعت الفصائل الفلسطينية إلى تظاهرات غاضبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وإعلان يومي غضب اليوم وغدا للتنديد بالصفقة الأمريكية. واعتبرت حركة حماس أن صفقة القرن الأمريكية "نكبة جديدة للشعب الفلسطيني وعدوان أمريكي إسرائيلي مزدوج على الشعب الفلسطيني". ودعت الرئاسة الفلسطينية مساء أمس السفراء العرب والمسلمين إلى مقاطعة مراسم إعلان "صفقة القرن" الأمريكي كونها "مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

