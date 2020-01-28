هونج كونج تلغي رحلات القطارات من وإلى الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

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أعلنت هونج كونج اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء خدمات القطارات والعبارات من وإلى البر الرئيسي الصيني في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.



وقد أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في مؤتمر صحفي وهى ترتدي قناعا للوجه عن الإجراءات الجديدة، التي تشمل حظر حركة النقل الجوي وأشكال الانتقال الفردي الأخرى.

فإن عدد الحالات التي أعلنت الصين إصابتها بالمرض، بلغ 4515، منها 1771 إصابة اكتشفت فقط، بالإضافة إلى 8 إصابات في هونغ كونغ و5 في ماكاو، أما الوفيات، وعددها 106 على الأقل، فجميعها في مقاطعة هوبي.