تعرف على رئيس وزراء قطر الجديد خالد بن خليفة آل ثاني؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

عين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيسا للوزراء، خلفًا لعبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته.



ورئيس الوزراء الجديد، من مواليد عام 1968 في الدوحة، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، فيما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، حسب موقع الديوان الأميري القطري على الإنترنت.

والتحق في بداية عمله بشركة قطر للغاز المسال المحدودة، وعمل فيها حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقطر، وزير الخارجية في الفترة بين 2002 و 2006.

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وفي مارس 2006، التحق بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد، وعين مديرا لمكتب سكرتيره الخاص في الـ11 من يوليو 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتب ولي العهد في الـ 9 من يناير 2007.

وتولى خالد بن خليفة آل ثاني منصب رئيس الديوان الأميري في الـ 11 من نوفمبر 2014.

كما أنه عضو في مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية (دعم).

وأعلن الديوان الأميري القطري في بيان له، أن أمير قطر عين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.