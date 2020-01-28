"صفقة القرن".. تعرف على أبرز التسريبات قبل إعلانها رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سوف يعرض خطته للسلام فى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن لديها فرصة للنجاح، وفى إطار تسريبات خطة السلام الأمريكية، وفيما سلطت قناة "سكاى نيوز عربية"، الضوء على التسريبات الخاصة بهذه الخطة التى يطلق عليها إعلاميا "صفقة القرن"، حيث تشمل تسريبات خطة السلام، مرحلة تنفيذية تستمر لمدة 4 أعوام، على أن تشمل هذه المدة تعديل موقف السلطة الفلسطينية، وفق متغيرات سياسية.



وتقول التسريبات أيضا أن القدس ستبقى مدينة موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، مع تشكيل إدارة مشتركة للمسجد الأقصى وباقى المدن المقدسة، على أن تضم من 30 – 40 % من المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وستقام الدولة الفلسطينية على 70 % من أراضى الضفة الغربية، وتكون عاصمتها بدة "شعفاط"، بدلا من القدس الشرقية، على أن تكون هذه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، ومنزوعة السيادة وبلا أى صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية، وبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على قطاع غزة، ونزع سلاح حركتى حماس والجهاد، وبناء ممر آمن بين القطاع والضفة، وذلك وفق أبرز التسربيات الخاصة بخطة السلام.

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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة، موضحاً أن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية لكنها إيجابية، كما أنه تحدث بإيجاز مع الفلسطينيين وسنتحدث إليهم مجددا.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيكشف عن خطته التى طال انتظارها للسلام فى الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع القادم.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان فى طريقه إلى ميامى للمشاركة فى حدث سياسى إن رد فعل الفلسطينيين قد يكون سلبيا فى البداية على خطته لكنه أوضح أنها ستعود عليهم بالنفع،وأضاف ترامب "إنها خطة عظيمة.. إنها خطة ستحقق النجاح فى واقع الأمر".