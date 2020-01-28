شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موانئ دبي العالمية تعلق سفر العاملين إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 وكالات قال متحدث باسم موانئ دبي العالمية لـ ”رويترز“ إن شركة تشغيل الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة في دبي علقت سفر جميع العاملين إلى الصين حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.

وأضاف المتحدث ”جميع عمليات السفر إلى الصين معلقة حتى إشعار آخر، ما لم تكن لأسباب طارئة“.

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