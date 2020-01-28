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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة رئيس وزراء قطر.. هكذا رد تميم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
وكالات
أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قدم استقالته لـ تميم بن حمد آل ثاني، وأن الأخير قبل الاستقالة.
وذكر الديوان الأميري في بيان له، نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن أمير قطر عين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء الأول في قطر في عهد الأمير تميم حاكم البلاد، وبدأ حقبته في يونيو 2013 حتى 28 يناير 2020، وكان معهوداً إليه إلى جانب رئاسة الوزراء منصب وزير الداخلية كذلك.
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