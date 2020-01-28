استقالة رئيس وزراء قطر.. هكذا رد تميم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

Advertisements وكالات

أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قدم استقالته لـ تميم بن حمد آل ثاني، وأن الأخير قبل الاستقالة.



وذكر الديوان الأميري في بيان له، نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن أمير قطر عين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويعتبر عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء الأول في قطر في عهد الأمير تميم حاكم البلاد، وبدأ حقبته في يونيو 2013 حتى 28 يناير 2020، وكان معهوداً إليه إلى جانب رئاسة الوزراء منصب وزير الداخلية كذلك.