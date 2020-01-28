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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعودي يطلق النار على سيارة.. هذا ما حدث الثلاثاء 28 يناير 2020 وكالات ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن سعودي، أطلق النار على مركبة عائلية فقتل وأصاب 3 فتيات.

Advertisements وقال المتحدث الأمني لقوات شرطة المنطقة الشرقية، إن الجهات الأمنية أوقفت مواطنا ثلاثينيا بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران. وأسفر الهجوم عن مقتل فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر، وإصابة قائد المركبة. وقام أفراد الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتمت إحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة، للتحقيق في ملابساتها.

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