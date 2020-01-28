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ألمانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ برلين سجلت السلطات الألمانية أول حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة في ولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، في بيان اليوم، أن رجلا في منطقة شتارنبيرغ الواقعة في الولاية المذكورة مصاب بالفيروس، لافتة النظر إلى أن المصاب عزل ويخضع لرقابة صحية مشددة وحالته الصحية جيدة.



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