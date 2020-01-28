شكرا لقرائتكم برلمان إيران: اقتراح بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد موقع البرلمان الإيراني الإلكتروني، الثلاثاء، تلقي البرلمان اقتراحا بانسحاب إيران من معاهدة منع الانتشار النووي.

ولم يشر التقرير المذكور إلى موعد محدد لتصويت البرلمان على المقترح. ويُذكر أن القول الفصل في سياسة البلاد النووية يعود إلى الزعيم الإيراني، آية الله علي خامنئي.

وأعلنت إيران مرارا تجاوز القيود المفروضة على نشاطها في الاتفاق النووي، ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق.

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ووقعت طهران وقوى عالمية أخرى، الاتفاق النووي في 2015. وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق عام 2018، وفرض عقوبات أميركية مشددة على إيران، مؤكدا أنه يريد اتفاقاً جديداً أشمل يتناول المسألة النووية وقضايا أخرى.

وفعّلت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيان سابق: "لم يعد أمامنا خيار في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن طهران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة".