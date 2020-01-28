ترند | سر إقالة رئيس وزراء قطر بعد تسريب أغضب تميم..وفايلر يستبعد قفشة لأسباب تأديبية..ولغز صورة غامضة لشيرين وهى منهارة من البكاء..وقصة حبس وطرد مريم حسين بعد حكم قضية ’’هتك العرض‘‘

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، أسباب تأديبية.. سر استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي، ولقطة مسربة لشيرين وهي منهارة وزوجها يواسيها.. وتقارير تكشف سر بكاء الفنانة، وبعد حبس وطرد مريم حسين من الإمارات.. التفاصيل الكاملة لقضية ’’هتك العرض‘‘.. وأول تعليق من الفنانة.. والجسمي يُحرج أحلام، واستقالة إجبارية.. كواليس الإطاحة برئيس وزراء قطر بعد ’’تسريب فجر غضب تميم‘‘.. وأول رد فعل من عبد الله بن ناصر.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

أسباب تأديبية.. سر استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي

شهدت مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، التي أقيمت الأحد الماضي، غياب محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، بشكل مفاجيء، مما أثار التكهنات حول غياب اللاعب الذي يعول عليه رينه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، كثيرا في الفترة الأخيرة.

وبحسب "اليوم السابع"، فإن غياب قفشة يرجع لأسباب تأديبية، بسبب غضبه من قرار فايلر بالإبقاء عليه على مقاعد البدلاء بسبب تعرضه للإجهاد، الأمر الذي أغضب اللاعب، ليقرر بعد ذلك المدرب السويسري استبعاده نهائيا من قائمة المباراة.

وكانت ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن سبب استبعاد اللاعب يرجع لخوضه مباراة خماسية ودية مع أصدقائه قبل مواجهة النجم الهامة، دون الرجوع لإدارة الفريق أو إذن الجهاز الفنى.

وبالتحقيق في الأمر تم التأكد من أن اللاعب لم يشارك في المباراة الخماسية كما تردد، وأن الأمر اقتصر على مشاهدته اللقاء وبالتالي فهذا الأمر ليس له صلة من قريب أو بعيد باستبعاده.

جدير بالذكر أن الأهلي فوزًا ثمينًا على النجم الساحلي بهدف نظيف، سجله جونيور آجاي، ليحصد الفريق الأحمر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

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لقطة مسربة لشيرين وهي منهارة وزوجها يواسيها.. وتقارير تكشف سر بكاء الفنانة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية صورة مسربة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي تبكي بشدة، ويقف بجانبها زوجها المطرب حسام حبيب يواسيها.

وأثارت الصورة المسربة جدلا كبيرا، حول توقيتها، وسبب بكاء المطربة.

وبحسب "اليوم السابع"، ترجع تلك الصورة أثناء عودتها من إحدى الدول العربية، وتحديدا حفلها في البحرين، في مارس الماضي، التي صرحت من خلاله أن كلامها في مصر "هيسجنها".

وكانت شيرين داعبت الجمهور على المسرح قائلة: "أيوه هنا أقدر أتكلم براحتي، علشان اللي بيتكلم في مصر بيتحبس".

وأثارت شيرين موجة غضب بسبب تصريحاتها الغريبة في حفلاتها، مما دفع نقابة الموسيقيين لإيقافها عن الغناء، ومن ثم قررت المطربة غلق حساباتها على السوشيال ميديا.

وكانت المطربة قد أثارت حالة من الجدل مجدداً بعد تصريحاتها التي أطلقتها خلال حفلها الذي أقيم نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض بالملكة العربية السعودية.

وقالت شيرين في الحفل: «أنا مش عارفة الستات بيزعلوا ليه لما قلت أنهم المفروض يسمعوا كلام الرجالة .. الرجالة دول سكر وعسل .. واضح أن اللى بيكرههم دول شوية عوانس».

وأطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بعنوان #شيرين_اخرسي_للمره_الثانيه، وذلك للتعبير عن استيائهم من تصريحات المطربة.

وشن النشطاء هجوماً عنيفاً على شيرين، حيث قالوا: "هذي أخرتها في بلدنا وتقولين عنا عواانس"، و"شيرين نعرف إن صوتك زين بس لا تستغلي حبنا لصوتك لو سمحتي لما ترمي كلام في الهوى فكري فيه يا حببتي"، و"عزيزتي شيرين (العانس) انثى عن الف رجل هي التي امتنعت عن الاستعباد والتزاوج وكرست حياتها في العلم والعمل والاعتماد على النفس".

وفي منتصف نوفمبر الجاري، أثارت شيرين الجدل خلال إحيائها حفل غنائي في الرياض حيث قالت: "طالما منقدرش نستغنى عن الرجالة في حياتنا يبقى نسمع كلامهم أحسن".

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بعد حبس وطرد مريم حسين من الإمارات.. التفاصيل الكاملة لقضية ’’هتك العرض‘‘.. وأول تعليق من الفنانة.. والجسمي يُحرج أحلام

أصدرت محكمة جنح دبي حكما نهائيا غير قابل للاستئناف، بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر واحد، بتهمة هتك العرض بالرضا، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، من التهم المنسوبة إليه.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، حين قرر الإعلامي صالح الجسمي، مقاضاة مريم حسين بسبب تداول فيديو لها مع مغني راب خلال احتفالات رأس السنة، والذي اعتبره فاضحا إباحيا لا يتناسب مع العادات والتقاليد في الوطن العربي، خاصة مع تواجدها في دولة الإمارات، وتكرار إثارتها الجدل في كل مرة تظهر بها بإطلالتها المثيرة، مُتهمًا إياها بالسب والقذف أمام المحكمة.

أول تعليق من الجسمي

وبعد الحكم النهائي في القضية، قال صالح الجسمي عبر «تويتر»: "أشكر كل من وقف بجانبي وساندني، وشكرا لقضاء الإمارات النزيه وأرجو التطبيق من النيابة ورجال التحريّات فالقانون فوق الجميع".

ونشر فيديو يتساءل فيه: «ليش الواحد يكابر على الغلط؟ على الأقل أعتذر، ربما الطرف الآخر ربنا يهديه ويتنحى شوي عن بعض الإجراءات».

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أول تعليق من الفنانة

من جانبها، علقت مريم حسين على الحكم، واعترفت بخطورة وضعها القانوني، كما وجهت رسالة لابنتها الصغيرة الأميرة.

ونشرت مريم تعليقها من خلال خاصية "ستوري انستجرام"، حيث أعادت نشر منشوراً يحرض ضدها، وجاء فيه: "الخلاصة هذا حكم استئناف نهائي يمكن الطعن ضده بالتمييز ولكن بدون فائدة وأهل القانون يدركون ذلك.. والإبعاد نهائي وليس كما ادعى البعض سابقاً بأنه مؤثت والآن دوركم متابعيني في إبلاغ التحريات بأماكن وجود من صدرت ضدهم أحكام بالحبس حتى يتسنى القبض عليهم"، لتعلق هي بقولها: "اللي يشوف هذا الكلام يقول قاتلة قتيل أو مجرمة أو.. ما راح أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. وربي يأخد حقي من الكل اللي يتدخلون بحياتي وهم مالهم دخل بحياتي".

وأكملت الفنانة المغربية: "بعض البشر يتحدثون بثقة عن الطيبة ويمارسون النفاق بإبداع"، وذلك بعد أن كتبت اعتذاراً للإعلامي الذي ربح دعواه القضائية ضدها بتهمة هتك العرض.

كما وجهت مريم حسين رسالة لابنتها قائلة: " "من لطفكِ استمد طاقتي، ومن دلالكِ تأتي العزيمة. بقربكِ اكون اقوى".

كما علقت على محاولة الفنانة أحلام التدخل للصلح بينها وبين الجسمي من خلال منشور عبر "سناب شات"، قالت فيه: "ما عندي كلام بعد أقوله غير شكرا وبميزان حسناتج احبك يا أطيب قلب عرفه بحياتي بالوسط فنانة العرب أحلام".

وساطة أحلام

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، قد توسطت للصلح بين مريم والجسمي، لكن الأخير رفض التنازل عن القضية بشكل قاطع، حيث وجهت حديثها للجسمي عبر حسابها على "توتير "، كاتبة: "حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تأذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهذه الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين ايديها خلك أكبر".

‏تابعت: "عندي طلب منك أخير وأتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هذه وذيك أعتقد أن عندك أشياء أهم وإذا ما عندك حاول تبحث وتجدد نفسك لتكسب ود الناس أكثر شوف أخوك حسين الجسمي مدرسة وإنسان الكل يحترمه لأنه عمل أساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل إنسان يغلط خليك أحسن وتنازل".

تعنت الجسمي

لكن الجسمي رفض وساطة أحلام وتدخلها، ليرد كاتبا: "لا تدخلي حسين في مشكلة بيني وبين أحد أم فاهد، هذي قضية وصلنا فيها للقضاء واللي يروح للقاضي يرجع راضي، وفي الأخير ما طلبنا وقلنا غير إن الواحد يعتذر وما يكابر الغلط ولكن قوبل كلامي بوابل من السب بحقي وأسرتي وحتى حسين نفسه لم يسلم وعلى مدى عامين وشبه أسبوعي وأنا أنسب، لا تنازل".

لترد عليه: "كلامي هذا بعيد عن القضية تمامًا أما إذا انت ماراح تتسامح مافي حد يجبرك على شي وأنا شفت صوره لبنتها وعورت قلبي وأنا اقسم بالله ما اعرف ايش مشكلتك معاها من الأساس ومش متابعة وحبيت اكون طرف خير قلت يمكن امون عليك".

من هي مريم حسين؟

مريم حسين، ولدت في مدينة تطوان المغربية والدتها مغربية، بدأت التمثيل في عام 2009، مُشاركة في مسلسل اسمه «الجيران» وقدمت عدة أدوار ثم اتجهت للغناء بإطلاقها أغنية مُنفردة، باسم «من شفته». تزوجت من الممثل السعودي فيصل الفيصل، 2016، زواجهما لم يستمر وتطلقا في نهاية العام ذاته، وبعد مرور شهرين على الانفصال، أنجبت طفلتها أميرة في فبراير 2017.

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استقالة إجبارية.. كواليس الإطاحة برئيس وزراء قطر بعد ’’تسريب فجر غضب تميم‘‘.. وأول رد فعل من عبد الله بن ناصر

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر، تميم بن حمد، قبل استقالة عبد الله بن ناصر، رئيس مجلس الوزراء، وقرر تعيين خالد بن خليفة بدلا منه.

وبحسب "اليوم السابع"، كشفت مصادر مطلعة بالمعارضة القطرية، أن الديوان الأميري قام بعزل ناصر بن خليفة، عقب تسريب له وصل للقصر الحاكم، قال فيه رئيس الوزراء المقال، أنه يخشى على تواجد القوات التركية التي تحمي عرش الأمير تميم بن حمد آل ثانى فى الدوحة، وفتح بلاده على مصرعيها للنظام التركي، مبديا تخوفه من استعمار بلاده من قبل هذه القوات التى قد ترفض الرحيل مستقبلا.

وأكدت المعارضة القطرية، أن التسريب فجر غضب عارم داخل الأسرة الحاكمة القطرية التى تحميها القوات التركية المتواجدة فى الدوحة منذ عام 2018، وفى نهاية المطاف اتخذ تميم قرار بعزله حتى لا يغضب النظام التركى الحليف والداعم له خلال عزلة الدوحة العربية.

وأشارت المعارضة القطرية، أن تميم أوعز لناصر بالاستقالة حفاظا لماء وجهه.

من جانبه، نشر رئيس الوزراء القطري المستقيل، أول تغريدة له عقب إعلان استقالته من منصبه.

وأعرب عبد الله بن ناصر، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ثقته، قائلا: "في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتي، وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية، كما أتمنى ان أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمتي للوطن والأمير... كما أشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي... حفظ الله الأمير وحفظ الله قطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وبحسب وكالبة الأنباء القطرية "قنا": "سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بقبول استقالة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء".

​وأصدر الشيخ تميم بن حمد أمرا جديدا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

وقالت الوكالة الرسمية إن "الأمر الأميري نص على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة انهيار كبرى يتعرض لها الاقتصاد القطري في الفترة الراهنة، في ظل تخبط سياسات تميم بن حمد، مما أدى إلى تراجع الفائض التجاري وصادرات النفط في الدوحة، بحسب "اليوم السابع".

وقالت المعارضة القطرية، إن بيانات رسمية حديثة كشفت صعود عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في سوق الدولة، بنسبة 38.3% أو 81.5 مليار ريال قطر، في نوفمبر الماضي، حيث يتألف صافي ميزان موجودات البنوك، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جارٍ، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

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