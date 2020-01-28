استقالة إجبارية.. كواليس الإطاحة برئيس وزراء قطر بعد ’’تسريب فجر غضب تميم‘‘.. وأول رد فعل من عبد الله بن ناصر

كتب: ضياء السقا

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر، تميم بن حمد، قبل استقالة عبد الله بن ناصر، رئيس مجلس الوزراء، وقرر تعيين خالد بن خليفة بدلا منه.

وبحسب "اليوم السابع"، كشفت مصادر مطلعة بالمعارضة القطرية، أن الديوان الأميري قام بعزل ناصر بن خليفة، عقب تسريب له وصل للقصر الحاكم، قال فيه رئيس الوزراء المقال، أنه يخشى على تواجد القوات التركية التي تحمي عرش الأمير تميم بن حمد آل ثانى فى الدوحة، وفتح بلاده على مصرعيها للنظام التركي، مبديا تخوفه من استعمار بلاده من قبل هذه القوات التى قد ترفض الرحيل مستقبلا.

وأكدت المعارضة القطرية، أن التسريب فجر غضب عارم داخل الأسرة الحاكمة القطرية التى تحميها القوات التركية المتواجدة فى الدوحة منذ عام 2018، وفى نهاية المطاف اتخذ تميم قرار بعزله حتى لا يغضب النظام التركى الحليف والداعم له خلال عزلة الدوحة العربية.

وأشارت المعارضة القطرية، أن تميم أوعز لناصر بالاستقالة حفاظا لماء وجهه.

من جانبه، نشر رئيس الوزراء القطري المستقيل، أول تغريدة له عقب إعلان استقالته من منصبه.

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وأعرب عبد الله بن ناصر، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ثقته، قائلا: "في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتي، وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية، كما أتمنى ان أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمتي للوطن والأمير... كما أشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي... حفظ الله الأمير وحفظ الله قطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وبحسب وكالبة الأنباء القطرية "قنا": "سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بقبول استقالة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء".

​وأصدر الشيخ تميم بن حمد أمرا جديدا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

وقالت الوكالة الرسمية إن "الأمر الأميري نص على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة انهيار كبرى يتعرض لها الاقتصاد القطري في الفترة الراهنة، في ظل تخبط سياسات تميم بن حمد، مما أدى إلى تراجع الفائض التجاري وصادرات النفط في الدوحة، بحسب "اليوم السابع".

وقالت المعارضة القطرية، إن بيانات رسمية حديثة كشفت صعود عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في سوق الدولة، بنسبة 38.3% أو 81.5 مليار ريال قطر، في نوفمبر الماضي، حيث يتألف صافي ميزان موجودات البنوك، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جارٍ، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.