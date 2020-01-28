تزامنا مع انهيار الاقتصاد القطري.. تميم يقبل استقالة رئيس الوزراء.. وتعيين خالد بن خليفة آل ثاني

كتب: ضياء السقا

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر، تميم بن حمد، قبل استقالة عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب وكالبة الأنباء القطرية "قنا": "سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بقبول استقالة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء".

​وأصدر الشيخ تميم بن حمد أمرا جديدا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

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وقالت الوكالة الرسمية إن "الأمر الأميري نص على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة انهيار كبرى يتعرض لها الاقتصاد القطري في الفترة الراهنة، في ظل تخبط سياسات تميم بن حمد، مما أدى إلى تراجع الفائض التجاري وصادرات النفط في الدوحة، بحسب "اليوم السابع".

وقالت المعارضة القطرية، إن بيانات رسمية حديثة كشفت صعود عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في سوق الدولة، بنسبة 38.3% أو 81.5 مليار ريال قطر، في نوفمبر الماضي، حيث يتألف صافي ميزان موجودات البنوك، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جارٍ، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.