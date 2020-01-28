الأناضول: وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود السورية

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "قافلة عسكرية لمركبات محمّلة بالدبابات وصلت إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي الحدودية مع ​سوريا​"، موضحةً أنّ "الآليات العسكرية أُرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية على الحدود السورية".

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