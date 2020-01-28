الاحمد: محمود عباس سيشارك في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية السبت المقبل

اشار عضو اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​عزام الأحمد​ في حديث لـ"الحرة" الى ان الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ سيشارك في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية السبت المقبل. وعن خطة السلام الأميركية، اكد الاحمد ان السلطة الفلسطينية لن توافق على خطة وضعت من طرف واحد.

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