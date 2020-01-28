الجيش الأميركي يبدأ عملية إنشاء تحصينات أمنية واستعدادات عسكرية في قاعدة عين الأسد

ذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز" بأن ​الجيش الأميركي​ بدأ عملية إنشاء تحصينات أمنية واستعدادات عسكرية في قاعدة ​عين الأسد​ الاميركية في ​العراق​.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أكدت الجمعة تشخيص 34 من أفراد الجيش بإصابات في الدماغ بعد الضربات التي شنتها إيران على قاعدة في العراق في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" جوناثان هوفمان للصحفيين إن المصابين الذين نقلوا أولا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، تم نقلهم إلى الولايات المتحدة.

وأشار البنتاغون في وقت سابق إلى أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا باليستيا على عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بكردستان العراق ردا على مقتل الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني.