اردوغان وصل إلى السنغال آخر محطة في جولته الإفريقية

وَصل الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ إلى العاصمة ​السنغال​ية دكار، آخر محطة في جولته الإفريقية الّتي بدأها من ​الجزائر​ من ثمّ ​غامبيا​.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المطار نظيره السنغالي ​ماكي سال​ وعقيلته فايا سال، السفيرة التركية في دكار نور ساغلام، وعدد من المسؤولين.

يرافق اردوغان في جولته، عقيلته أمينة، وزراء الخارجية ​مولود جاويش أوغلو​، الدفاع ​خلوصي أكار​، الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، التجارة روهصار بكجان، رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ​إبراهيم قالن​.