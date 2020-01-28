اردوغان وصل إلى السنغال آخر محطة في جولته الإفريقية

وَصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العاصمة السنغالية دكار، آخر محطة في جولته الإفريقية الّتي بدأها من الجزائر من ثمّ غامبيا.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى المطار نظيره السنغالي ماكي سال وعقيلته فايا سال، السفيرة التركية في دكار نور ساغلام، وعدد من المسؤولين.
يرافق اردوغان في جولته، عقيلته أمينة، وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، الدفاع خلوصي أكار، الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، التجارة روهصار بكجان، رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.
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