أمير قطر يعين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا جديدا للوزراء

اعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مرسوم اميري قبول استقالة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ونص الأمر الأميري على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
كما اعلن امير قطر في مرسوم آخر تعيين معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء، وقضى الأمر الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
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