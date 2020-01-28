أ ف ب: نتانياهو يعلن سحب طلب حصانته من تهم الفساد من الكنيست

أفادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أعلن سحب طلب حصانته من تهم ​الفساد​ من ​الكنيست​. واتُهم رئيس الوزراء الاسرائيلي في تشرين الثاني 2019 بالفساد واستغلال الثقة في ثلاث قضايا. وقد طلب من الكنيست مطلع كانون الثاني منحه حصانة بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثاني من آذار، معولا على فوزه لحماية نفسه من القضاء.

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