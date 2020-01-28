وزير الصحة التركي: لم نرصد أي إصابة بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، "عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد"، لافتًا إلى "خضوع مواطن صيني للمراقبة الطبيّة في ولاية أقسراي للاشتباه في إصابته بالفيروس".

وأوضح في تصريح صحفي من ولاية ألازيغ شرقي ​تركيا​، أنّ "المواطن الصيني يُعاني من ارتفاع درجات الحرارة والإسهال والغثيان، لكن حالته ليست خطيرة"، مؤكّدًا أنّ "وزارة الصحة تجري فحصًا دقيقًا على حالته، وستعلن نتائج الفحص عندما تظهر".

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 106.

وخارج الصين، سُجّلت إصابتين في "ماكاو" ذاتية الحكم، 3 إصابات في تايوان، 8 في تايلاند، 4 في كوريا الجنوبية، 4 في اليابان، 5 في الولايات المتحدة الأميركية، 3 في فيتنام، 4 في سنغافورة، حالة إصابة في النيبال، 4 في ماليزيا، 3 في فرنسا، حالة واحدة في كلّ من كندا وألمانيا و5 في أستراليا".