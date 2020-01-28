وزارة الصحة أصدرت بيانا تضمن معلومات عن فيروس الكورونا وطرق الوقاية منه

أصدرت مصلحة الطب الوقائي، في ​وزارة الصحة​ العامة، بيانا تضمن معلومات عن فيروس ​الكورونا​ وطرق الوقاية منه، مشيرة الى أن"فيروسات الكورونا تشكل فصيلا كبيرا، يشمل فيروسات يمكن أن تسبب نزلات البرد، ومعظم ​حالات​ الإصابة بهذا الفيروس بسيطة، يشفى منها المريض بشكل تلقائي. ومن أبرز عوارض المرض ارتفاع درجة الحرارة، آلام في الحنجرة، سعال وضيق في ​التنفس​. اما فترة حضانة المرض فهي حوالي يومين إلى أسبوعين".

وأوضح البيان أن "طرق العدوى بالفيروس غير معروفة بدقة، ولكنها قد تشبه طرق انتقال الانفلونزا من حيث الانتقال المباشر عن طريق الرذاذ المتطاير من السعال، العطس، اللعاب، والانتقال غير المباشر عبر تلوث اليدين، ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين".

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم السفر إلى البلدان الموبوءة إلا عند الضرورة. وفي حال الاضطرار إلى السفر، يجب التقيد بالإرشادات الصحية التالية للحد من انتشار الامراض التنفسية الحادة عموما والكورونا خصوصا وهي: المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصا بعد السعال أوالعطس، وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص يعاني العوارض المذكورة أو الالتهاب التنفسي الحاد، واستخدام المنديل لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس، ثم التخلص منه في سلة ​النفايات​. وإذا لم يتوفر المنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع وليس على اليدين. وحاول قدر المستطاع تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد، فاليدين يمكن أن تنقل الفيروس بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالفيروس.

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أما الاجراءات الواجب اتباعها عند السفر إلى البلدان الموبوءة، فهي تجنب أماكن التجمعات، وفي حال ضرورة التواجد في هذه الأماكن، يجب استخدام الكمامة. وتجنب الاحتكاك ب​الحيوانات​ الحية والميتة في البلدان الموبوءة، أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات، بالاضافة الى طهي المنتجات الحيوانية (كاللحوم والبيض) جيدا قبل الاستهلاك.

واكدت الوزارة انه لا يوجد حتى الآن علاج خاص بالكورونا الجديد، غير أن العديد من عوارضه يمكن معالجتها.

ونبهت الى انه "في حال كنت آتيا من بلد موبوء يجب تعبئة الاستمارة الخاصة بمركز الحجر الصحي في ​المطار​ عند الوصول، ومراجعة الطبيب حالا، وإبلاغه أنك كنت مسافرا في حال ظهرت عليك أحد الأعراض خلال فترة لا تتعدى ال 15 يوما من تاريخ الوفود الى ​لبنان​ مثل الحرارة مرتفعة، وأعراض الجهاز التنفسي مثل الضيق في التنفس، والالم في الحنجرة، والسعال".

