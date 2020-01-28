لافروف: لا رأفة مع الإرهابيين في إدلب ونحن ندعم عمليات الجيش السوري هناك

اكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ انه لا رأفة مع الإرهابيين في إدلب، ونحن ندعم عمليات ​الجيش السوري​ للقضاء على مصادر الاستفزازات في إدلب.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب السودان في موسكو، أن الخروقات التي ترتكبها "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" هي السبب في التصعيد الذي تشهده إدلب الآن. ولفت الى إن الهجمات التي تشنها "جبهة النصرة" في الفترة الأخيرة تسببت في مقتل العشرات من المدنيين والعسكريين السوريين.

وذكر لافروف أن روسيا وتركيا اتفقتا على وضع إجراءات عمل واضحة لفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا. وقال: "عندما يغادر المسلحون منطقة إدلب، تزداد قوة تأثير المتطرفين​​​. لذلك، ناقشنا هذا الأمر بالتفصيل مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على الهاتف. اتفقنا على أنه رغم ذلك سيتم إنشاء عمل أكثر دقة لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بانفصال المعارضة المسلحة".