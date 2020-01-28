دياب التقى اللواء ابراهيم ورئيس جمعية المصارف

التقى رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، في السراي الحكومي، المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، وعرض معه الاوضاع الامنية. كما التقى رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ يرافقه مستشاره انطوان حبيب، في حضور مستشار رئيس الحكومة ​خضر طالب​، وتم عرض مجمل الاوضاع المالية والمصرفية. إضغط للمزيد

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