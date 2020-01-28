بدء وصول رؤساء الطوائف المسيحية الى بكركي للمشاركة في القمة الروحية

بدأ وصول رؤساء الطوائف للمشاركة في القمة الروحية ​المسيحية​ التي ستعقد في الصرح البطريركي في ​بكركي​ برئاسة ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​. وقد وصل حتى الساعة بطريرك ​السريان الكاثوليك​ ​مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان​، بطريرك السريان ​الارثوذكس​ افرام الثاني، بطريرك ​الارمن​ الكاثوليك غريغارو العشرين، مطران اللاتين سيزار أسيان، رئيس الكنيسة الكلدانية في ​لبنان​ المطران ميشال قصارجي. إضغط للمزيد

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