حنكش: المشكلة في الموازنات المتتالية هي أن الأرقام بعيدة عن الواقع

سأل عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​الياس حنكش​ :"لماذا نشرع جلسة غير دستورية؟ وهل من المعقول أن ننتهي من جلسة ​الموازنة​ بثلاث ساعات في ظل بلد ينهار؟"، لافتا إلى أن "على النواب أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الناس التي انتخبتهم".

وفي حديث تلفزيوني، رأى حنكش أن "المشكلة في الموازنات المتتالية هي أن الأرقام بعيدة عن الواقع، فكيف يمكن أن نستمر في نهج خطأ أوصل البلد الى هذه الحالة"، لافتا الى أن "تمويل ​سلسلة الرتب والرواتب​ تم التصويت عليها من قبل الجميع و​حزب الكتائب​ قدم عدة طعون وتظاهرنا وحذرنا من نتائج هذه السلسلة التي كسرت ظهر المالية".

ورأى حنكش أنه "حان الوقت أن نعيد الشرعية الى الناس، فإذا كانت هذه ​السلطة​ تخاف من شعبها فلترحل"، مؤكدا أنه "منذ سنة 2005 الى سنة 2013 كنا بالسلطة في وقت كان البلد يمر بإغتيالات وقد قتل الوزير بيار الجميّل، ومن بعد هذه الفترة عندما دخلنا الى السلطة عبر 3 وزراء قدمنا استقالتنا لكي لا نكون شهود زور على ما يحصل".