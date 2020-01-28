حزب الاتحاد ردا على اعلان صفقة القرن: فلسطين ليست للبيع

اشار ​حزب الاتحاد​ في بيان على ضوء ما يعلن عن نية الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ للاعلان عن ​صفقة القرن​، الى انه "الرئيس الأميركي أتحفنا بنيته الإعلان عن صفقة القرن اليوم، هذه الصفقة التي يريد منها ​القضاء​ على القضية ال​فلسطين​ية تحت حجة حل النزاع في المنطقة، واوضح أنه لا يوجد قوة في ​العالم​ مهما بلغ جبروتها وعتوها تستطيع أن تقتلع شعب من أرضه لقاء حفنة من الدراهم ووعود بالعيش بالعسل الأميركي، ف​القضية الفلسطينية​ ليست ملكا للفلسطينيين حتى يتم التصرف بها، بل إن فلسطين أرض عربية لها قداستها وهويتها العربية واضحة وهي ليست للتصرف أو للبيع لا بخمسين مليار ولا حتى بأموال الكون، كما يهمنا أن نوضح للرأي العام العالمي أن أصحاب القضية مجمعين على رفض هذه الصفقة اللعينة التي لا يمكن أن تمر لأنها تغير حقائق التاريخ والجغرافيا.

ولفت الاتحاد الى إن أولى دعائم مقاومة ومواجهة هذا المشروع الأميركي الصهيوني يجب أن تقوم على وحدة الموقف الفلسطيني، السبيل الوحيد للحفاظ على الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني واعتماد ​المقاومة​ بكل أشكالها خيارا استراتيجيا لتحقيق النصر ووأد هذه الصفقة، لأن هذه الصفقة في الحقيقة إنما تمثل أحد أخطر أشكال ​الإرهاب​ الدولي الذي يمارس بحق ​الشعب الفلسطيني​ وأمتنا العربية في محاولة واضحة لتركيعها وسلبها حقوقها بعد أن تم سلبها ثرواتها.

اضاف البيان "إننا ندعو أبناء الوطن العربي والشعوب الحرة للوقوف بقوة وصلابة لإسقاط هذه الدعوة تحت شعار "فلسطين ليست للبيع" فإرادة الشعوب هي الكفيلة بالانتصار على إرادة الحكام المطبعين ونحن على ثقة بأن فلسطين والإرادات المقاومة الحرة ستكون أقوى من كل المؤامرات التي تحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية ، وهذا يتطلب وحدة وطنية فلسطينية ثابتة على ارضية الكفاح الموحد غير المجزء من اجل مقاومة فلسطينية تستعيد الحقوق وتعيد فلسطين حرة ابية من غطرسة الاحتلال الذي يريد تزوير تاريخها وهويتها".