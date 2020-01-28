توقيف شخص في الجديدة ينشط بمجال تسليم المخدرات لمروجين وضبط كمية منها بحوزته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وفي سياق أحد التحقيقات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ وبعد متابعة حثيثة، جرى التوصّل إلى كشف هوية شخص ينشط في مجال تسليم المخدرات لمروجين".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة لعمليّة رصد دامت لحوالي الأسبوع، تمكّنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيفه في ​الجديدة​، ويُدعى: "م. ع." (مواليد 1993، سوري)"، لافتةً إلى أنّه "ضبط بحوزته كميّة من المخدرات عبارة عن: 46 مظروفًا بداخلها مادتي باز كوكايين وكوكايين، 13 ظرفًا وكيس ذات حجم كبير من مادة ​الماريجوانا​، 11 ظرفًا وكيس ذات حجم كبير من مادة ​حشيشة الكيف​، مسدس حربي مع طلقات عائدة له ومبلغ مالي يفوق 5 ملايين ليرة لبنانية".

ولفتت المديرية إلى أنّ "التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص".