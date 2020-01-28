أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وفي سياق أحد التحقيقات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي وبعد متابعة حثيثة، جرى التوصّل إلى كشف هوية شخص ينشط في مجال تسليم المخدرات لمروجين".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة لعمليّة رصد دامت لحوالي الأسبوع، تمكّنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيفه في الجديدة، ويُدعى: "م. ع." (مواليد 1993، سوري)"، لافتةً إلى أنّه "ضبط بحوزته كميّة من المخدرات عبارة عن: 46 مظروفًا بداخلها مادتي باز كوكايين وكوكايين، 13 ظرفًا وكيس ذات حجم كبير من مادة الماريجوانا، 11 ظرفًا وكيس ذات حجم كبير من مادة حشيشة الكيف، مسدس حربي مع طلقات عائدة له ومبلغ مالي يفوق 5 ملايين ليرة لبنانية".
ولفتت المديرية إلى أنّ "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص في الجديدة ينشط بمجال تسليم المخدرات لمروجين وضبط كمية منها بحوزته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.