حسن مراد: لن يقوم وطن بدون إرادة جدية وصلبة بإعادة بناء المؤسسات ووقف الهدر

اشار الوزير السابق ​حسن مراد​ الى ان المشكلة ليست ب​الحكومة​، فأية حكومة تشرف على نفس الإدارات الطائفية والحزبية لن تجدي نفعًا.

واوضح مراد في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه لن يقوم وطن بدون إرادة جدية وصلبة بإعادة بناء المؤسسات ووقف الهدر والمحسوبيات والخطوط الحمر التي لطالما كانت الحاجز الأول لأي إصلاح ليكن الوطن الخط الأحمر الوحيد لبناء غد أفضل لكل ابناءه.