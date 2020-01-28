زار وفد من أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة ​التعليم المهني والتقني​ الرسمي المدير العام ل​وزارة الشؤون الاجتماعية​ القاضي ​عبدالله أحمد​، وذلك بناء على موعد محدد سابقا وبالتنسيق مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة ​هنادي بري​.

وأشار بيان للرابطة ان "الاجتماع كان مثمرا، إذ تم التداول خلاله بالمبالغ المترتبة على وزارة الشؤون الاجتماعية لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، البالغة خمسة مليارات ومئة وواحد واربعون مليونا وسبعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير. ووعدنا سعادته بأن هذه المبالغ ستؤمن بعد إقرار ​موازنة​ العام 2020، وطلب منا التواصل معه يوم الاثنين المقبل لهذا الخصوص. وقد تم تكليف الأستاذ أسامة الحمصي لمتابعة هذا الملف مع سعادته".

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كانت هذه تفاصيل خبر رابطة المهني بحثت مع المدير العام للشؤون في تأمين مبالغ لصالحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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