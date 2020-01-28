هاشم: إقرار الموازنة كان واجبا دستوريا ووطنيا

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ أن "إقرار ​الموازنة​ كان واجبا دستوريا ووطنيا كي لا نساهم في السقوط اكثر لو عدنا الى ​القاعدة الاثني عشرية​ والفوضى التي سادت لسنوات"، معتبرا أن "هذا الإنجاز رغم تنوع الآراء والاجتهادات لا يعفي ​الحكومة​ بعد نيلها الثقة من دراسة الواقع ووضع روءيتها وإعداد مشاريع القوانين الإصلاحية والتعديلات المطلوبة على الموازنة بما يتوافق مع التطورات والأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية المستجدة انها فرصة ومسسؤولية الجميع معارضة قبل الموالاة لوقف الانهيار والبدء ب​مسيرة​ الإنقاذ".

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