شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة دولية متنوعة لتأهيل طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنوجيا لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية العام الجديد كثفت إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنشطتها العلمية والثقافية على المستوى الدولى التى تقوم بتنفيذها تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك بهدف الانفتاح على العالم الخارجى من أجل تأهيل طلاب الجامعة على اقتحام سوق العمل ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم ايضاً وذلك من خلال عدة آليات عمل فى مقدمتها بروتوكولات التعاون مع كبرى جامعات العالم.

خالد الطوخى

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة وأضاف أن هذه الانشطة تتم وفق خطط زمنية محددة كما أنها تتسم بالتنوع حيث تستهدف فى المقام الاول نقل الخبرات الدولية من أحل تحقيق اكبر عائد علمى يصب فى مصلحة طلاب الجامعة الذين نضعهم فى اولوية اهتمامات الجامعة فى ظل الاتجاه نحو دمج طلاب الجامعة مع الكيانات الدولية الكبرى من أجل صقلهم بالتجارب والخبرات التى تؤهلهم للحصول على فرص عمل فى الخارج بعد التخرج .

محمد العزازى

Advertisements

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن الجامعة فى هذا الصدد كانت قد وقعت العديد من بروتوكلات التعاون العلمى والثقافى مع كبرى جامعات العالم ومن بينها جامعات يونانية كبرى ومع جامعة جنوا الايطالية لمنح الطلاب فرصة التدريب العملي بكلية الطب التابعة لجامعة جنوا .. الى جانب تعاون آخر مع كليات التجارة بجامعة "لندن سكول" والتى يتم بمقتضاها إنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، وذلك انطلاقا من الخبرة الدولية التى تتمتع بها بريطانيا فى نقل خدماتها التعليمية الى الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.

ياسمين الكاشف

ولفتت الدكتور ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هذا النشاط الدولى المكثف ما كان يمكن ان يتم على هذا النحو من الاتقان بدون كل هذا الدعم والتشجيع والمساندة التى يقدمها خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لإدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من اجل تحقيق المزيد من المكتسبات العلمية لطلاب الجامعة وهو ما انعكس بشكل لافت للنظر على الكثير من الانجازات من بينها الانجاز الذى حققته كلية الطب البشرى بشأن المعادلة الأمريكية للأطباء وهى خطوة تستهدف فى المقام الأول دمج الطلاب فى سوق العمل وفق أحدث معايير الجودة العالمية حيث أن نظام المعادلة الأمريكية للأطباء يتم من خلال خضوع طلاب كلية الطب البشرى لإختبار الرخصة الطبية الأمريكي وهو الإختبار الذى يشترط أن يجتازه الأطباء من أجل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الطب فى الولايات المتحدة الأمريكية وتكمن اهمية هذه الخطوة فى أنه بدون هذا الاختبار لا يستطيع الطبيب مزاولة العمل فى هذا المجال بأى حال من الأحوال ونتيجة لنقص أعداد الأطباء فى أمريكا وحاجة المجتمع الامريكى الى أطباء للعمل فى مختلف التخصصات فإنه تم فتح المجال أمام هذه المعادلة لإتاحة الفرصة للطلاب بمختلف جامعات العالم لاجتياز هذه الاختبارات التى تؤهلهم للحصول على الرخصة الطبية الأمريكية وبالتالى سوف يتمكن خريج كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من الحصول على رخصة مزاولة المهنة فور التخرج مباشرة وهو ما يجعله قادر على اقتحام سوق العمل وهو مؤهل تأهيلاً كاملاً لهذه المهنة.

وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف الى أن الجامعة كانت قد حققت من قبل انجازاً دولياً فى منتهى الأهمية أيضاً يتمثل فى اعتماد الجامعة مركزاً اقليمياً للامتحانات الدولية الخاصة بمجموعة شركات تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مقدمتها "ميكروسوفرت" و" ادوبي " .

حيث تم فى هذا الاتجاه توقيع بروتوكول بين الجامعة ممثلة فى كلية تكنولوجيا المعلومات وبين شركة "سرتي بورت - بيرسون " وبهذا البروتوكول تم اعتماد الجامعة مركز اً للإمتحانات الدولية لشركات "ميكروسوفرت" و"أدوبي" وعدد من الشركات الدولية الاخري العاملة فى نفس المجال كما يؤهلها أيضاً لمنح شهادة IC3 وذلك من خلال إنشاء معمل متخصص لاجراء هذه الاختبارات الدولية علماً بأن اختبار الشهادة الدولية لاساسيات الانترنت و الحاسوب اعتمدتها وزارة التربية و التعليم كاحد شروط التعيين و الترقي بالوزارة كما انها احد مصوغات التعيين في العديد من الوظائف الحكومية الاخري وتم ايضاً اعتماد هذه الشهادة من المجلس الاعلى للجامعات المصرية فى إطار اعتمادها عالميا كبديل لشهادة ICDL ويتم منح الممتحن شهادة الكترونية فور الانتهاء من الامتحان و الشهادة مطبوعة من الشركة الأم بالولايات المتحدة الأمريكية بالاضافة إلى تقرير خاص بمهارات المتدرب يحصل عليه عن طريق بريده الالكتروني علماً بأن امتحانات IC3 تتم باكثر من ٢٦ لغة منها اللغة العربية.