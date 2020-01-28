شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب من علاء عابد : التنظيم الإرهابى الدولى بعاصمة الضباب ينهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أنه بعد النجاح الكبير وغير المسبوق لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة الاستثمار البريطانى الافريقى بالعاصمة البريطانية لندن وبعد المباحثات الناجحة للرئيس السيسى مع كبار صانعى القرار البريطانى انتهت تحركات قيادات واعضاء التنظيم الدولى لجماعة الاخوان الارهابية داخل بريطانيا ومختلف الدول الاوروبية واتضح ان هذا التنظيم قد انهار ومات إكلينيكيا.

وأشار عابد فى بيان له، ان هناك العديد من المكاسب التى حققتها هذه القمة والمباحثات الناجحة التى عقدها الرئيس السيسى خلال لقاءاته المهمة والمتعددة مع صانعى القرار البريطانى وفى مقدمتها ضرب التنظيم الارهابى الدولى للاخوان فى عاصمة الضباب فى مقتل مؤكدا ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اكدت للعالم كله ان جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر ماتت وانتهت الى الأبد ولم يعد لها اى اهمية مع تنظيمها الارهابى الدولى بعد فشلها الذريع ومخططاتها الاجرامية ومؤامرتها ضد الدولة المصرية وباءت جميع محاولاتها بالفشل خاصة فيما يتعلق بمحاولات افشال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبريطانيا ويكفى الشعب المصرى العظيم شرفا ان كبار صانعى القرار البريطانى كسروا بروتوكولات اللقاءات الرسمية لأول مرة خلال لقاءاتهم مع قائد مصر احتراما وتقديرا للرئيس السيسى ولدوره الرائد والمحورى تجاه جميع القضايا الدولية والاقليمية.

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وأكد النائب علاء عابد، أن محاولة مجموعة من المأجورين التابعين لجماعة الإخوان الارهابية الحشد والتظاهر خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبريطانيا كان مصيرها الفشل الذريع والفضيحة العالمية لهؤلاء الارهابيين الخونة بعد الفيديو الذى تم تداوله واظهر ترك العناصر المحتشدة لأدوات وصور التظاهر في الشارع وفي سلات القمامة ومن بينها أعلام شارة رابعة وصور محمد مرسي العياط والتى تم وضعها في سلات القمامة موجها تحية قلبية للجالية المصرية بلندن لحرصها على الاستقبال الكبير والحفاوة والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن ورفعهم للاعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعبارات ولافتات التأييد.

وأكد النائب علاء عابد انه من ضمن أسباب انهيار التنظيم الدولى الارهابى وقف النظام الارهابى القطرى ممثلا فى امير الارهاب والدم تميم بن حمد لتمويلاته التى كانت تبلغ الملايين من الدولارات الزرقاء لقيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى بعد خسارة تميم بن حمد للأموال الطائلة وفشل جميع مخططاتهم الشيطانية والإجرامية ضد الدولة المصرية وفشلهم فى حشد اى مظاهرات داخلية او خارجية ضد مصر بعد نجاح جميع المصريين فى الالتفاف خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة مما كان له دوره الكبير فى افساد وافشال جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا او خارجيا.