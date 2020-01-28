دورة تدريبية للربط بين المعامل وتشغيل المحطات بـ"مياه المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

نظم قطاع المعامل بشركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة، دورة تدريبية لـ ٢٦ متدرب من قطاع المعامل بالشركة، تحت عنوان "الربط بين نتائج المعمل وتشغيل محطات الصرف الصحي".

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من هذه الدورات هو الوصول إلى المعدلات العالمية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، والمراجعة الدورية لنتائج عينات المعمل، لمعرفة أوجه القصور في المحطات في حالة تواجدها وسرعة حلها.

وأشار الشهاوي، إلى اجتاز اثنين من مديري الإدارات بقطاع المعامل بشركة المنيا دورة التوعية لمتطلبات جودة المعامل (ISO /IEC 17025)، بمركز التدريب الاقليمي بشركة القاهرة للصرف الصحي، تحت رعاية المعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة، كإحدى آليات تطوير قطاع المعامل لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.