شارك في حرق مركز شرطة العياط.. سقوط هارب من 7 قضايا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، القبض على محكوم عليه في 7 قضايا تنوعت بين حرق مركز شرطة العياط، مختبئًا بالمنطقة الجبلية لقرية برنشت بدائرة مركز العياط.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة قيام أحد العناصر الإجرامية سبق اتهامه في 7 قضايا "حرق مركز شرطة العياط، سرقة بالإكراه، سلاح ناري وذخائر، مشاجرة" ومطلوب التنفيذ عليه في جناية "استعمال قوة وحريق مركز شرطة العياط" بالاختباء بالمنطقة الجبلية لقرية برنشت بدائرة المركز، خشية ضبطه والتنفيذ عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته "بندقية آلية، 10 طلقات لذات العيار، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع وأقر بالحكم الصادر ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.