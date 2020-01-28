ارتفاع محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك الأهلي إلى 90 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك بلغت نحو 90 مليار جنيه، تمثل حوالي 12% من إجمالي محفظة قروض البنك، حيث تحتل القروض الشخصية منها مبلغ 63 مليار جنيه.

وأضاف أبو الفتوح إن محفظة البطاقات الائتمانية بالبنك ارتفعت لتصل إلى 5.7 مليار جنيه رصيد مدين عبر 1.121 مليون بطاقة ائتمانيه.

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جاء ذلك في بيان اليوم الثلاثاء، تعقيبا على حصول البنك على جائزتين جديدتين من مجلة Global business outlook كأفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية وأفضل بنك في التجزئة المصرفية في مصر لعام 2019.

وقال أبو الفتوح إن البنك الأهلي المصري يعتبر رائد سوق بطاقات الدفع الإلكترونية في مصر باستحواذه على الحصة السوقية الأكبر من محفظة بطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدما في القطاع المصرفي المصري بأكمله، علاوة على أنه صاحب أكبر قاعدة بيانات عملاء في السوق المصرفي المصري.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الجائزة التي تأتي من مجلة عالمية متخصصة في مجال الاقتصاد والبنوك تعد دليلا واضحا على اهتمام البنك بتفعيل استراتيجيته الطموحة للتحول الرقمي والتي تدعم خطط الدولة في هذا المجال وتهدف إلى تحويل المجتمع تدريجيا وبخطط مدروسة إلى مجتمع أقل استخداما للنقد.