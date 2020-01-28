في يوم واحد.. ضبط 142 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 142 قطعة سلاح ناري بحوزة 124 متهم، وتنفيذ 60023 حكم قضائي متنوع. Advertisements ضبط 142 قطعة سلاح نارى، 196 قضية مخدرات وتنفيذ 60023 حكم قضائى متنوع وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، نجحت الحملة في ضبط 196 قضية مخدرات بحوزة 311 متهم، ضُبط خلالها 42 كيلو جرام مواد مخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية

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